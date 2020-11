Attività produttive: Bini, segnale importante solidarietà operatori

Udine, 27 nov - "È un segnale importante verso i numerosicommercianti, esercenti, imprenditori che stanno affrontando unmomento difficile, ma anche un elemento di richiamoimprescindibile nel periodo natalizio: un allestimento che faparte della tradizione e non poteva mancare, a riscaldare i cuoridei cittadini ma anche dell'intera comunità del Friuli VeneziaGiulia. L'invito che rivolgo a tutti, soprattutto se dovessimonon poter trascorrere le festività nei numerosi locali delterritorio, è di sostenere una filiera importante e di qualità,qual è quella regionale, consumando prodotti di pregio locali". È l'espressione augurale che l'assessore regionale alle Attivitàproduttive e turismo, Sergio Emidio Bini, ha rivolto alleautorità e ai rappresentanti degli operatori che sono intervenutialla cerimonia di accensione e inaugurazione degli allestimenti edell'illuminazione della città di Udine per il periodo natalizioe anche ai cittadini.Un'inaugurazione itinerante, per il centro, le strade e le piazzedi Udine, dove il Comune, come avevano spiegato il sindaco,Pietro Fontanini, e l'assessore alle attività produttive,Maurizio Franz, ha voluto installare luci e proiezioni simbolichedel messaggio natalizio, ma anche di richiamo a storia, cultura ealle attrattive della città, per 'riscaldare' una realtà che acausa del parziale lockdown dovuto alla pandemia rischiava diapparire troppo difforme rispetto alla dinamicità quotidiana.Bini, che assieme al sindaco ha acceso i grandi alberi di Natalenel cuore di Udine, in piazza D'Aronco e in piazza del Duomo,donati dal Comune di Forni Avoltri, rappresentato dal sindacoSandra Romanin, ha evidenziato che "occorre dare un grandesegnale di solidarietà agli operatori e alle innumerevoliattività che stanno attraversando questo momento difficile e chearricchiscono e nutrono i nostri centri storici"."In quest'ottica - ha proseguito - occorre sostenere le nostrerealtà anche comperando prodotti nei negozi di Udine e in quellidel Friuli Venezia Giulia, per dare loro un segnale di vicinanza;la Regione ha cercato e sta cercando di dare una mano, per quantopossibile, alle attività in difficoltà".Bini ha anche rilevato l'importante messaggio che arriva dallamontagna, da una località piccola come Forni Avoltri, che havoluto donare due abeti di grandi dimensioni per ricordare che,assieme a Sappada, la cittadina della Carnia compone il sestopolo montano del Friuli Venezia Giulia e costituisce una realtàdinamica e in crescita. "Accendere oggi qui le luci - ha soggiunto Bini - significariaccendere la speranza".A tale proposito, l'assessore ha auspicato che il Friuli VeneziaGiulia possa, grazie anche al senso di responsabilità che animale nostre genti, riuscire a ritornare a una seppur parzialenormalità entro le festività natalizie, per poter dare unaboccata di ossigeno agli operatori, ma anche il senso di averecompiuto sacrifici importanti per quanto riguarda la libertànegli spostamenti, con un obiettivo centrato.ARC/CM/ma

