Attività produttive: Bini, Regione vicina a chi investe e crea lavoro

Trieste, 25 mag - "Da sempre lavoriamo per rendere il Friuli Venezia Giulia un territorio conveniente per fare investimenti e creare occupazione. Quando gira l'economia, tutti finiscono per trarne giovamento". Lo ha affermato oggi a Reana del Rojale l'assessore alle Attività produttive, Sergio Emidio Bini, durante l'inaugurazione del nuovo punto vendita Bricoman, azienda specializzata in prodotti tecnici professionali per la casa e le imprese con vendita all'ingrosso e al dettaglio. Un negozio - il ventisettesimo in Italia - che dà lavoro a circa 150 persone. Accompagnato dall'assessore alle Infrastrutture, Graziano Pizzimenti, l'assessore Bini ha portato i saluti del governatore Massimiliano Fedriga. Presenti all'evento anche i consiglieri regionali Edy Morandini e Mauro Di Bert. "Dobbiamo continuare a ringraziare gli imprenditori che scommettono sulla nostra Regione. Il Friuli Venezia Giulia sarà sempre vicina a chi garantisce nuovi posti di lavoro e in particolare ai giovani". "Un ringraziamento va indirizzato anche a Fvg Strade che - ha concluso Bini - si è adoperata per trovare le migliori soluzioni tecniche relativamente alla viabilità nei pressi del punto vendita". ARC/RT/gg

© RIPRODUZIONE RISERVATA