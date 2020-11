Attività produttive: Bini, Regione partner dell'accordo Mise-Beretta

Trieste, 14 nov - "Anche attraverso lo strumento dellacompartecipazione la Regione continua a sostenere in modoproattivo la competitività delle imprese del Friuli VeneziaGiulia. Una linea, portata avanti dalla Giunta in totale aderenzaal Piano strategico regionale, che sta dando risultati importantianche per quanto concerne le ricadute occupazionali sul nostroterritorio".

L'assessore alle Attività produttive, Sergio Emidio Bini,commenta così l'approvazione da parte della Giunta dell'Accordodi sviluppo con il Ministero per lo sviluppo economico (Mise) cheprevede la compartecipazione finanziaria del Friuli VeneziaGiulia al programma di investimento industriale della SalumificioFratelli Beretta spa, realizzato in collaborazione con due realtàche operano a San Daniele del Friuli: Cim Alimentari spa e Framonspa.

"Questo programma, di un valore complessivo che sfiora i 25milioni di euro, riguarda il settore della lavorazione,trasformazione e commercializzazione delle carni suine per laproduzione di affettati. A queste mansioni - spiega Bini -saranno dedicati 12 nuovi addetti".

"Gli investimenti nelle sedi di San Daniele della Cim Alimentarie della Framon superano i 5 milioni, per la precisione 5.017.405euro, mentre la partecipazione della Regione - sottolineal'assessore - è di quasi 251mila euro".

"Con queste risorse - afferma Bini - le due aziende regionalipotranno così introdurre processi innovativi volti almiglioramento sia tecnologico dei processi industriali che dellaqualità microbiologica e organolettica degli affettati".

"Cim amplierà infatti il reparto di lavorazione, che sarà dotatodi un impianto di trattamento aria all'avanguardia, e installeràuna nuova linea di affettatura, mentre nei piani di Framon -precisa in conclusione l'esponente della Giunta regionale -troviamo una linea automatica per la salatura dei prosciutti e unsistema per la loro stagionatura che - in linea con i principidell'Industria 4.0 - utilizza unità canalizzate per iltrattamento dell'aria".ARC/RT/gg

