Attività: Bini, nel manifatturiero l'innovazione porta oltre la crisi

Pasiano di Pordenone, 13 lug - "La capacità di riconvertirsi per intraprendere un cammino di espansione perseguito con successo nonostante la crisi, grazie alla lungimiranza del saper guardare verso le nuove frontiere della produzione e del marketing raggiungendo i risultati ora segnalati anche dalla stampa specializzata: è un esempio per il settore manifatturiero che riceve l'apprezzamento della Regione, disponibile nello stare accanto a quest'azienda nelle sue prospettive di espansione, così come anche di affiancare le altre che vorranno seguire la strada dell'innovazione per arrivare al consolidamento e alla crescita". Lo ha affermato l'assessore regionale alle Attività produttive, Sergio Emidio Bini, a conclusione della visita all'azienda Fiver a Pasiano di Pordenone, dov'è stato accompagnato dall'assessore comunale alle attività produttive Loris Canton e dal presidente del Frie, Alessandro Da Re. L'impresa produce componentistica d'arredo, collocando la produzione nel mondo delle vendite on line, ed è attiva anche al servizio di multinazionali del comparto. Ciò le è valso la segnalazione de Il Sole 24 ore quale terza realtà del settore in Italia, mentre Amazon l'ha classificata come leader nel FVG per le vendite on line. Riki Gobbo, il più 'anziano' di cinque fratelli che oggi guidano l'attività familiare, ha ricordato a Bini che la Fiver è nata dalle basi di un'azienda agricola, nella quale le strutture rurali sono state convertite per ospitare la nuova produzione. Fiver, oggi occupa tra la sede originaria e il nuovo stabilimento 100 dipendenti, e ha già progettato un percorso di espansione della produzione per raddoppiare il fatturato. ARC/CM/al

