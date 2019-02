Att.produttive: Bini, pieno sostegno a imprese che investono in Fvg

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Torreano di Martignacco (Ud), 7 feb - "La conferma dei livelli occupazionali con la nuova gestione dell'ipermercato, ora a marchio Conad, è il primo elemento di soddisfazione di questo nuovo percorso. La salvaguardia dei 202 posti di lavoro è infatti prioritaria. Quest'inaugurazione rappresenta, quindi, un giorno di festa per il nostro territorio che può contare sulla continuazione di un'attività commerciale già apprezzata dalla comunità e su importanti investimenti privati."Lo ha affermato l'assessore regionale alle Attività produttive Sergio Emidio Bini, in occasione dell'inaugurazione dell'IperConad che sarà gestito dalla società Scs Group, nel Centro commerciale Città Fiera a Torreano di Martignacco.Presenti al taglio del nastro anche il parroco don Luca Calligaro, che ha benedetto la struttura, e il sindaco di Martignacco, Gianluca Casali, che ha espresso soddisfazione per il proseguimento di un'attività che resta in regione. ARC/LP/dfd