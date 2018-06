Att. Produttive: Bini, massima collaborazione con cluster Sistema casa

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Brugnera, 22 giu - "Un ambiente fortemente orientato al business e una decisa visione futuristica, con il quale la Regione intende rafforzare la collaborazione".Così l'assessore regionale alle Attività produttive Sergio Emidio Bini ha definito il cluster Arredo e sistema casa, nel corso della sua visita al distretto compiuta nella sede pordenoense a Brugnera. Accompagnato dal consigliere regionale Ivo Moras nonché dal presidente del cluster Franco di Fonzo, dal direttore Carlo Piemonte e dai vertici del cluster, all'assessore regionale sono state illustrate le iniziative compiute dal consorzio, che comprende tra l'altro le attività di assistenza alle aziende impegnate nella progettazione, produzione e vendita dei prodotti in ambito domestico e contract.Il Cluster Arredo svolge iniziative per lo sviluppo e la gestione dell'intero comparto e in particolare dei distretti della sedia e del mobile, incentivando le attività innovative mediante la promozione, la condivisione di strutture, lo scambio e il trasferimento di conoscenze e competenze. Inoltre pone le basi per la creazione di reti, la diffusione di informazioni e la collaborazione tra le imprese e gli altri organismi che costituiscono il cluster. Nella sua mission è prevista anche la promozione della progettualità finalizzata alla programmazione e all'implementazione di politiche europee, nazionali e regionali di stimolo alla ricerca e all'innovazione ma anche la fornitura di servizi a supporto dei processi innovativi delle imprese, dei cluster, dei distretti, delle reti di impresa e di qualsiasi altra forma di aggregazione, in particolare nel settore legno arredo e sistema casa. Nella descrizione sono stati illustrati gli attuali progetti in atto nonché nuove forme di collaborazioni che potrebbero essere avviati a partire dal prossimo autunno.Bini, al termine dell'incontro ha avuto parole di elogio nei confronti dell'attività svolta dal cluster, "una realtà che opera con spirito imprenditoriale e visione orientata al futuro. Nella definizione dell'ambito operativo - ha aggiunto l'assessore regionale - sono emersi con chiarezza alcuni punti cardine che combaciano con la nostra azione amministrativa; ne sono un esempio la necessità di fare massa critica tra i vari operatori, per promuovere al meglio aziende e prodotti in mercati in cui è molto difficile muoversi singolarmente. In questo campo il cluster funge da un lato da aggregatore e dall'altro da facilitatore nella diffusione delle conoscenze alle imprese, per agevolare i loro contatti con altre realtà al difuori dei confini nazionali".Un altro aspetto sul quale si è soffermato l'assessore regionale è quello legato ai finanziamenti delle attività connesse al distretto. "Non dobbiamo avere paura - ha detto Bini - di investire per farci conoscere di più e meglio. La Regione ha una leva finanziaria molto forte che dobbiamo utilizzare in modo ancor più efficiente per presidiare il mercato con continuità. I numeri e le idee espresse sono pienamente condivisibili. Ed è per questo motivo - ha concluso l'assessore regionale - che con il cluster Arredo e sistema casa ci sarà massima disponibilità alla collaborazione futura". ARC/AL/ppd