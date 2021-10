Att. produttive: Adalab esempio di capacità e coraggio imprenditoriale

Udine, 2 ott - Capacità e coraggio di intraprendere, dopo anni di esperienza come dipendenti, l'attività da titolari, vincendo una sfida resa ancora più ardua in un periodo caratterizzato dalla pandemia.



Così si è espresso l'assessore regionale alle Attività produttive intervenendo alla cerimonia per i cinque anni di attività della Adalab di Udine, laboratorio di comunicazione creativa impegnata nel fornire servizi di grafica, web e social media marketing.



L'esponente dell'esecutivo regionale ha messo in evidenza l'intraprendenza delle imprenditrici dell'azienda udinese, che hanno saputo reggere con coraggio le sfide del mercato, offrendo servizi di grande qualità e professionalità senza cedere il passo di fronte alle difficoltà che il covid ha creato nel mondo produttivo. A tal proposito è stato ricordato lo sforzo che la Regione ha compiuto con interventi emergenziali diretti a sostenere l'intero comparto, con misure le cui ricadute si stanno misurando proprio in questo periodo, dimostrando una crescita del Pil e una tenuta dell'occupazione.



L'assessore ha infine ricordato che gli interventi finanziari sono stati solo uno strumento messo a disposizione dalla Regione e che la vera forza è stata quella messa in campo dagli imprenditori, come quelli di Adalab, che ne hanno saputo cogliere l'opportunità per utilizzare al meglio le risorse con le quali dare il via alla ripartenza dell'economia in Friuli Venezia Giulia. ARC/AL/gg





