Associazioni: rete Auser importante per integrazione socio sanitaria

Trieste, 4 set - La Regione esprime il suo ringraziamento per il lavoro che l'Auser garantisce sull'intero territorio, con una distribuzione molto capillare, e che in particolare in tempo di pandemia ha garantito un sostegno nell'assistenza alle persone: assieme al volontariato è elemento che contribuisce al modello dell'integrazione socio sanitaria che deve cercare di continuare a dare risposte più istituzionali su condizioni di domanda che presenta dinamiche sanitarie.



È in sintesi il messaggio che il vicegovernatore con delega alla Salute del Friuli Venezia Giulia ha portato al decimo congresso nazionale di Auser sul tema "Tra presente e futuro. Per una rinnovata visione sociale" che si è tenuto all'ex centrale Pitter di Malnisio di Montereale Valcellina.



L'Auser - è stato rimarcato - è una associazione di persone, rete nazionale di enti territoriali, che sa farsi movimento con un proprio progetto, aperta alla visione generale, ma non generalista, rivolta, attraverso le proprie azioni, attività e servizi prevalentemente agli anziani, ma attenta a tutte le età.



Nella relazione del presidente regionale è stata sottolineata in particolare l'azione dei volontari che operano nel cosiddetto "secondo welfare", ovvero in quelle forme di protezione sociale integrativa e in quella parte dei servizi sociali, sempre più ampia e complessa, che il settore pubblico non è parzialmente o totalmente in grado di garantire, ed è stato espresso l'auspicio per un'immediata rivitalizzazione dell'Osservatorio Pari Opportunità la cui attività dovrà andare aldilà della promozione di convegni tematici, organizzando creando sinergie con altri soggetti che si occupano della questione femminile.



La Regione ha ribadito di considerare la rete Auser un prezioso alleato, oltre che un interlocutore in ordine alla sua adesione alle nuove regole del Terzo settore che hanno bisogno di una negoziazione continua. Anche nella campagna vaccinale - ha infine ricordato l'esponente della giunta regionale - Auser potrà essere importante per diffondere messaggi per convincere la categoria degli incerti all'importanza dell'immunizzazione. ARC/EP





