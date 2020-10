Assestamento: Zannier, 6 mln a Fondo di rotazione e 1,7 mln a montagna

Trieste, 29 ott - "Con l'assestamento di bilancio la Regioneintroduce importanti investimenti nel settore agroalimentare esulla montagna. Nello specifico il Fondo di rotazione perinterventi nel comparto agricolo avrà un aumento di 6 milioni dieuro, inoltre viene aumentato di un milione di euro lostanziamento per gli investimenti relativi alla viabilità ed alleinfrastrutture dei comuni montani, di modo da consentire loscorrimento della relativa graduatoria. L'inserimento nellamanovra di ulteriori 740mila euro consentirà, poi, di scorrere lagraduatoria delle domande di contributo presentate dai Comuni peril recupero dei terreni incolti o abbandonati nelle zone montane".

Lo ha confermato l'assessore regionale alle Risorseagroalimentari, forestali e ittiche e alla montagna, StefanoZannier, a margine del dibattito in Consiglio regionale suldisegno di legge inerente "misure finanziarie intersettoriali,ovvero il secondo assestamento del bilancio della Regione FriuliVenezia Giulia.

L'assessore ha rimarcato che "all'interno del disegno di legge ècontenuto un provvedimento che amplia la possibilità di erogarein maniera semplificata e agevolata anticipi degli incentivi,concessi e impegnati nel corso del 2020, per i giovaniimprenditori che trasferiscono la residenza in montagna e per iprogetti delle filiere lattiero casearie. L'erogazione avverràquindi anche a favore di coloro che hanno ricevuto o riceverannola concessione del contributo entro l'anno e presenteranno ladomanda entro il 13 marzo 2021".

Infine, con l'assestamento di bilancio viene previsto, attraversoil Fondo di rotazione e all'interno del regime 'de minimis', lapossibilità di finanziare i Consorzi di bonifica della Regioneche intendono acquistare nuove attrezzature. "In questo momentonel quale le entrate pubbliche, compresi i contributi consortili,possono essere messi a rischio dall'emergenza, vogliamopotenziare la dotazione dei Consorzi sia per lo svolgimentodell'attività istituzionale, sia per la valorizzazione delleproduzioni agricole che per la tutela del territorio".ARC/MA/al

