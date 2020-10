Assestamento: Pizzimenti, 19 milioni a casa, viabilità e trasporti

Trieste, 29 ott - "Casa, viabilità e trasporti sono lepriorità a cui abbiamo destinato complessivamente quasi 19milioni di euro dell'assestamento di bilancio autunnale,considerando che queste sono le leve su cui far ripartire partedel mercato dell'edilizia e della logistica". Questo il commentorilasciato dall'assessore regionale alle Infrastrutture eterritorio, Graziano Pizzimenti, a margine del Consiglioregionale, dopo l'approvazione del pacchetto di misure di suacompetenza contenuto nell'assestamento autunnale. Per quanto attiene le abitazioni private, 4 milioni vannoall'edilizia agevolata per l'acquisto della prima casa, ulteriori4,9 milioni di euro sono le risorse destinate allo scorrimentodelle graduatorie per i contributi sulla sostituzione degliinfissi (3,7 milioni di euro) e sull'installazione di impiantifotovoltaici per le utenze domestiche (1,2 milioni).

Confermati due contributi al Comune di Gorizia (1,5 mln) e alComune di Pordenone (2,6 mln) rispettivamente per larealizzazione di interventi di riqualificazione viaria e perl'adeguamento della viabilità urbana comunale funzionale alcomprensorio ospedaliero di Pordenone.

Tra gli interventi infrastrutturali, vengono confermate per 2,5mln di euro tre opere necessarie a migliorare, anche ai finidella sicurezza, l'accesso al porto a San Giorgio di Nogaro. Gliinvestimenti consistono nella realizzazione di un parcheggiolimitrofo all'accesso al porto Margreth, di una rotatoria sullaSP80 e nella sistemazione del varco di accesso al porto (cherimane comunque nella posizione attuale) al fine di renderedirettamente accessibile la palazzina portuale dall'esterno.

Nel quadro degli interventi per lo sviluppo dell'intermodalità,la norma inoltre incentiva l'avvio del trasporto merci suferrovia, assegnando 300mila euro all'Interporto Centro Ingrossodi Pordenone Spa quale soggetto destinatario dei contributi dacorrispondere all'impresa ferroviaria o gestore del terminalintermodale o Multi Transport Operator (M.T.O.). Il contributoservirà a favorire gli interscambi tra l'area del pordenonese edi Paesi della zona balcanica, nel rispetto della normativa sugliaiuti di Stato.

Infine, 2,8 milioni sono devoluti a favore dei gestori deltrasporto ferroviario regionale per fare fronte alle esigenzeconseguenti l'emergenza epidemiologica e ai maggiori costi che leimprese ferroviarie devono sopportare nel corso del 2020.ARC/SSA/al

