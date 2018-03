Artigianato: da 21/ a 30/9 domande contributo a Cata Fvg

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Pordenone, 15 mar - La Regione ha aperto i termini per la presentazione delle domande di contributo al Centro di assistenza tecnica alle imprese artigiane (Cata Artigianato Fvg).La dotazione complessiva del fondo 2018, ripartita fra i 7 canali contributivi, ammonta complessivamente a 1,6 milioni di euro.Dalle 9.15 del 21 marzo 2018 alle 16.30 del 30 settembre 2018 le ditte interessate potranno inoltrare, esclusivamente via Posta certificata, le istanze sulle misure agevolative riguardanti gli incentivi alle imprese di nuova costituzione, finanziamenti a favore dell'artigianato artistico, tradizionale e dell'abbigliamento su misura, finanziamenti per sostenere l'adeguamento di strutture e impianti nonché contributi per l'ammodernamento tecnologico.Inoltre, le imprese potranno presentare domanda anche per ottenere incentivi destinati alle consulenze su innovazione, qualità e certificazione dei prodotti, l'organizzazione aziendale e il miglioramento ambientale e delle condizioni dei luoghi di lavoro. Infine le richieste potranno riguardare anche la partecipazione a mostre, fiere, esposizioni e manifestazioni commerciali nazionali ed estere e il sostegno alle imprese artigiane di piccolissime dimensioni. ARC/AL/fc