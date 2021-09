Arredo: qualificata presenza aziende del Fvg al salone del mobile

Milano, 6 set - È qualificata e importante la presenza del settore arredo di tutta la regione, all'edizione 2021 del Salone del Mobile a Milano; un segnale di ripartenza per un territorio che ambisce ad essere di nuovo traino per riportare il comparto manifatturiero del Friuli Venezia Giulia a raggiungere e superare i livelli pre-crisi.



È la sintesi dei concetti espressi oggi dall'assessore alle Attività produttive e Turismo del Friuli Venezia Giulia durante la visita all'evento fieristico, nel quale ha ricordato l'aumento (+19,6%) in regione delle esportazioni di mobili nella prima parte dell'anno rispetto al 2020.



Prodotti nuovi, fiducia e voglia di ripartire per essere protagonisti nel mondo sono alcuni degli elementi raccolti dall'assessore regionale durante i colloqui con i produttori presenti nei 25 stand delle aziende del Friuli Venezia Giulia.



L'assessore ha tracciato un primo parziale bilancio della due giorni che ha registrato una notevole partecipazione di visitatori, anche internazionali, che non si sono fatti fermare dalle regole per il contenimento del virus e una generale soddisfazione da parte delle imprese.



Ad accompagnare l'assessore, anche Matteo Tonon neo presidente del cluster Legno-arredo Fvg che ha espresso soddisfazione per la presenza dell'esponente regionale in fiera con il quale sono state affrontate le tematiche di interesse delle aziende e rilevata la particolare valenza dell'edizione 2021 del salone del mobile attesa dopo 18 mesi di fermo dovuto all'emergenza pandemica.



Fra i temi anche l'introduzione di significative azioni con la legge SviluppoImpresa per il settore legno indirizzate a favorire l'utilizzo del legno regionale nelle diverse filiere produttive e a sostenere progetti di innovazione diffusa sostenibile. La principale iniziativa ha riguardato l'attivazione di una nuova e specifica misura contributiva di sostegno al comparto, da attuarsi, a fronte di specifico regolamento, a cura del cluster Legno, Arredo e Sistema Casa Fvg srl consortile.



Nella sua prima fase di attivazione, sono previsti stanziamenti sia per le imprese beneficiarie che per il cluster come soggetto gestore.



La fase attuativa della norma è stata immediatamente resa operativa con l'obiettivo di offrire una rapida ed efficace risposta al sistema delle imprese interessate tanto che il regolamento di attuazione è stato approvato lo scorso maggio. E' in fase di approvazione, da parte della Giunta regionale, lo schema di convenzione con il cluster per le finalità gestionali. Si stima che l'attivazione della misura potrà avvenire con il primo bando entro la metà di ottobre. ARC/LP/ep





