Archeologia: Gibelli, Paolo Moreno orgoglio del Friuli Venezia Giulia

Trieste, 5 mar - "Da secoli il Friuli Venezia Giulia esporta le sue arti, i suoi saperi e i suoi mestieri in tutto il mondo. Paolo Moreno ha portato ovunque il suo sapere e la sua maestria che gli sono state sempre riconosciute".



L'assessore alla Cultura, Tiziana Gibelli, ricorda così la figura di Paolo Moreno, l'archeologo di fama internazionale spentosi oggi a Roma all'età di 86 anni. Nato a Udine nel 1934, Paolo Moreno ha iniziato gli studi classici al liceo Stellini.



Allo studioso si devono importanti attribuzioni e identificazioni: da Fidia a Prassitele il vecchio fino all'enorme contributo scientifico dedicato ai Bronzi di Riace.



"È stato un orgoglio del Friuli Venezia Giulia - ricorda Gibelli -. La sua attività e la sua personalità devono rappresentare un esempio per la nostra comunità. Come merita, che gli sia lieve la terra". ARC/RT/pph



