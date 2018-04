Appalti: piattaforma Fvg, al via formazione per operatori economici

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Trieste, 11 apr - Un'importante opportunità formativa offerta dalla Regione destinata agli operatori economici interessati alla partecipazione alle gare indette dalle stazioni appaltanti regionali e locali.In considerazione infatti del termine del 18 ottobre 2018, data dalla quale tutte le procedure di gara della Pubblica amministrazione si potranno svolgere solo attraverso una piattaforma informatica, la Direzione Autonomie locali e coordinamento delle riforme, con la collaborazione di Insiel, ha organizzato una serie di seminari divulgativi e itineranti, focalizzati essenzialmente sulle forniture di beni e servizi, e configurati in funzione dei diversi profili degli interlocutori interessati.Dopo che nello scorso mese di marzo ha avuto luogo un ciclo di incontri dedicato ai funzionari e ai dipendenti delle stazioni appaltanti, ora segue, su tutto il territorio regionale, il seguente percorso dedicato specificatamente alle aziende e alle cooperative: Trieste, lunedì 16 aprile dalle ore 9.30 alle 12.30 nella sala 3 del Molo IV in Porto Vecchio; Gorizia, lunedì 16 aprile dalle ore 15.00 alle 18.00 nella sala convegni del Grand Hotel Entourage; Tolmezzo, martedì 17 aprile dalle 9.30 alle 12.30 nella sala ex Comunità montana della locale sede dell'Uti; Udine, martedì 17 aprile dalle 15.00 alle 18.00 nell'Auditorium Comelli nella sede della Regione; Pordenone, mercoledì 18 dalle 9.30 alle 15.00 nell'Auditorium di piazza Ospedale Vecchio.La sessione dei lavori comprenderà anche delle simulazioni e delle prove concrete di partecipazione ad una gara sulla piattaforma "eAppaltiFVG". Inoltre sono previsti anche due focus dedicati a "Acquisti digitali della PA e opportunità di crescita per le aziende del Friuli Venezia Giulia" e "Esperienze di partecipazione a gare su eAppaltiFVG", con testimonianze dirette degli operatori economici.L'accesso agli eventi è libero e gratuito previa iscrizione online attraverso il sito istituzionale della Regione, alla pagina https://www.eventbrite.it/e/biglietti-eappaltifvg-seminari-per-ope ratori-economici-aprile-2018-43837849187. ARC/GG/ppd