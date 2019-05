Amministrative: seggi regolarmente costituiti nei 117 Comuni del Fvg

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Trieste, 25 mag - Tutti i seggi elettorali dei 117 Comuni del Friuli Venezia Giulia coinvolti nelle elezioni comunali sono stati regolarmente costituiti oggi alle ore 16, così come comunica il servizio Elettorale della Regione.I cittadini saranno chiamati alle urne domani, domenica 26 maggio, dalle 7 alle 23, in contemporanea con il voto per il rinnovo del Parlamento europeo, mentre le operazioni di scrutinio si svolgeranno dalle ore 14 di lunedì 27 maggio.Questa la lista completa dei 117 comuni che, attraverso le elezioni amministrative, rinnoveranno sindaco e consiglio comunale: Amaro (841 abitanti.); Ampezzo (1.030); Aquileia (3.441); Arba (1.309); Artegna (2.877); Attimis (1.861); Basiliano (5.353); Bicinicco (1.922); Budoia (2.552); Buttrio (4.039); Camino (1.660); Campoformido (7.679); Campolongo Tapogliano (1.210); Capriva del Friuli (1.731); Carlino (2.790); Cassacco (2.911); Castions di Strada (3.866); Cavasso Nuovo (1.606); Cavazzo Carnico (1.087); Cercivento (696); Chiopris Viscone (620); Chiusaforte (703); Colloredo di Monte Albano (2.231); Cordovado (2.748); Corno di Rosazzo (3.269); Coseano (2.247); Dignano (2.389); Doberdò del Lago (1.441); Dolegna del Collio (390); Enemonzo (1.351); Fagagna (6.279); Fanna (1.556); Farra d'Isonzo (1.752); Flaibano (1.197); Forni Avoltri (642); Forni di Sopra (1.027); Forni di Sotto (620); Frisanco (645); Gonars (4.790); Gradisca d'Isonzo (6.528); Grimacco (374); Lauco (784); Lestizza (3.885); Lusevera (700); Magnano in Riviera (2.366); Malborghetto Valbruna (969); Manzano (6.581); Marano Lagunare (1.963); Mariano del Friuli (1.600); Medea (970); Meduno (1.674); Mereto di Tomba (2.709); Moggio Udinese (1.814); Monrupino (881); Morsano al Tagliamento (2.865); Mortegliano (5.045); Moruzzo (2.391); Mossa (1.659); Muzzana del Turgnano (2.641); Osoppo (3.006); Ovaro (2.010); Pagnacco (5.044); Paluzza (2.372); Pasian di Prato (9.375); Pasiano di Pordenone (7.843); Pavia di Udine (5.698); Pontebba (1.503); Porcia (15.251); Povoletto (5.572); Pozzuolo del Friuli (6.880); Pradamano (3.536); Prato Carnico (927); Precenicco (1.484); Prepotto (809); Pulfero (1.033); Ragogna (3.023); Ravascletto (560); Raveo (508); Reana del Rojale (5.032); Remanzacco (6.066); Resia (1.091); Rigolato (502); Rive d'Arcano (2.479); Rivignano Teor (6.403); Roveredo in Piano (5.779); San Dorligo della Valle (5.912); San Floriano del Collio (798); San Giovanni al Natisone (6.117); San Leonardo (1.161); San Lorenzo Isontino (1.548); San Martino al Tagliamento (1.496); San Pietro al Natisone (2.223); San Vito al Torre (1.333); San Vito di Fagagna (1.682); Santa Maria La Longa (2.417); Sappada (1.306); Savogna d'Isonzo (1.727); Sedegliano (3.937); Sesto al Reghena (6.319); Sgonico (2.077); Socchieve (941); Staranzano (7.199); Stregna (398); Tavagnacco (14.262); Terzo di Aquileia (2.881); Tolmezzo (10.570); Tramonti di Sopra (358); Tramonti di Sotto (410); Trasaghis (2.298); Treppo Grande (1.741); Trivignano Udinese (1.689); Turriaco (2.780); Venzone (2.230); Verzegnis (906); Villa Santina (2.222); Visco (775); Zuglio (606). ARC/FC