Amianto: Tribunale Gorizia ammette Regione come parte civile

Gorizia, 26 apr - Il Tribunale di Gorizia ha accolto la richiesta di costituzione di parte civile dell'Amministrazione regionale nel processo "amianto quater", nell'ambito dell'udienza che si è svolta stamattina in apertura del procedimento penale per accertare le responsabilità dell'esposizione all'amianto. La Procura della Repubblica di Gorizia ha chiamato in causa otto dirigenti delle società operative presso i cantieri navali di Monfalcone a partire dagli anni '60 in relazione, fra l'altro, al contestato reato di omicidio colposo connesso alla morte di lavoratori per esposizione all'amianto. La richiesta della Regione di costituirsi parte civile è stata accolta assieme a quelle avanzate dai sindacati e dalle associazioni esposti amianto. La Regione è pertanto l'unica amministrazione pubblica ad essere riconosciuta parte civile nel procedimento in corso. Per la Regione si tratta di un atto dovuto per dimostrare vicinanza alle vittime dell'amianto e alle loro famiglie. Quanto alle risorse già riconosciute a titolo di provvisionale nei precedenti procedimenti, per complessivi 500mila euro, l'Amministrazione regionale ha già deliberato che debbano essere destinate ad azioni di contrasto all'amianto, sia nell'ambito della tutela della salute, della cura, della prevenzione e della conoscenza del fenomeno, che nella bonifica e difesa ambientale. ARC/SSA/fc