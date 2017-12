Ambiente: Vito, 2 mln euro per roggia San Giusto a Monfalcone

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Trieste, 29 dic - "Si tratta di un'opera attesa da tempo e quest'ultimo finanziamento statale, che ammonta a oltre 1,7 milioni di euro, rappresenta una risposta concreta a un problema annoso che riguarda il centro cittadino di Monfalcone".Lo ha detto l'assessore all'Ambiente del Friuli Venezia Giulia, Sara Vito, a commento della previsione nel piano operativo approvato dal comitato interministeriale per la programmazione economica (Cipe) dell'intervento strutturale di consolidamento del tratto intubato della roggia San Giusto che attraversa l'abitato di Monfalcone.L'importo stanziato corrisponde a 1.731.100 euro, mentre già lo scorso mese di novembre era stato assegnato dal ministero dell'Ambiente alla Regione un finanziamento di 268.900 euro per le spese di progettazione dei lavori, di cui a breve verranno avviate le procedure per l'affidamento dell'incarico sentita prima l'Amministrazione comunale e Iris Acqua che aveva predisposto una prima relazione di fattibilità dell'intervento.Nel dettaglio, dalle indagini conoscitive condotte dalla società che gestisce il ciclo integrato delle acque risulta che tutta la canalizzazione presenta diffuse criticità statiche. A causa di questo cattivo stato di conservazione della roggia si potrebbero pertanto verificare in futuro dei crolli con pericolo per la viabilità comunale soprastante il corso d'acqua e per gli edifici limitrofi. Questo in considerazione del fatto che la roggia nel secolo scorso è stata prima sistemata con manufatti di contenimento in muratura e, in seguito, negli Anni 60 e 70, alcuni edifici sono stati costruiti nelle sue adiacenze.La proposta d'intervento prevede, proprio per il fatto che l'acqua passa, in alcuni casi, al di sotto di alcuni immobili, un consolidamento strutturale dei manufatti che contengono la roggia mediante l'impiego di tubazioni in materiale plastico con connessione mediante giunto a bicchiere.Per la posa in opera delle condotte saranno necessari scavi in ambito urbano a distanze prestabilite, in modo da poter allestire il cantiere. A posa ultimata si prevede l'iniezione a pressione di malta cementizia nell'intercapedine tra la vecchia muratura e la nuova condotta, da effettuarsi in più fasi. La posa delle condotte e l'intervento di consolidamento dovrebbe essere preceduto da un'attività di pulizia dell'intero sistema al fine di asportare il materiale depositatosi negli anni.La sistemazione strutturale della roggia copre una lunghezza complessiva pari a 2.160 metri. L'intervento di questo primo lotto, compresa la progettazione, ha visto stanziati 2 milioni di euro."Sui temi dell'ambiente e della sicurezza idrogeologica - ha sottolineato l'assessore - stiamo procedendo con grande determinazione, cercando di rispondere con i fatti alle esigenze del territorio. In questo senso, l'attenzione e le risorse del Governo, e in particolare il finanziamento complessivo di 31 milioni di euro del Cipe per il Friuli Venezia Giulia, hanno visto premiato il dialogo che questa Amministrazione ha avuto con il Ministero nel sottoporre i temi della sicurezza idrogeologica e della depurazione delle acque, individuando tra le priorità - ha concluso - un territorio importante come quello di Monfalcone"ARC/GG/fc