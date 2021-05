Ambiente: Scoccimarro, sportivi sono testimonial per sostenibilità

Presentata con judoka Toniolo Caccia a plastica a Campo Cologna Trieste, 25 mag - "Dobbiamo cavalcare la rivoluzione culturale che ha posto al centro dell'attenzione l'ambiente e per riuscirci è giusto che gli ambasciatori di questo cambiamento di mentalità siano i giovani, ovvero i primi ad aver compreso pienamente l'importanza della sostenibilità e dell'ecologia. In questo contesto è quindi importante l'apporto di ragazze e ragazzi che hanno successo nello sport e nella vita, perché sono i migliori testimonial possibili per motivare i loro pari nell'impegno a difesa dell'ambiente, che parte dai piccoli gesti quotidiani come raccogliere una bottiglia di plastica abbandonata". È questo il messaggio lanciato dall'assessore regionale alla Difesa dell'ambiente ed energia del Friuli Venezia Giulia, Fabio Scoccimarro, alla presentazione della 'Caccia alla plastica', l'iniziativa ideata dalla Società Ginnastica Triestina che ha come testimonial la campionessa di Judo Veronica Toniolo e che si svolgerà nell'area triestina di Campo Cologna. L'iniziativa si terrà sabato 19 giugno a Trieste e come ha spiegato il presidente della Società Ginnastica Triestina Massimo Varrecchia "si tratterà di una vera e propria caccia alla plastica, aperta a tutti, nelle zone limitrofe a Campo Cologna con l'obiettivo di coinvolgere le famiglie nella rimozione della plastica e di sensibilizzarle su questo tema attraverso un momento di divertimento che prevede anche un premio per le squadre che otterranno i risultati migliori". La testimonial del progetto Veronica Toniolo ha evidenziato che "ogni sport insegna il rispetto, oltre che per l'avversario, anche per i luoghi di allenamento. Impegnarsi per la pulizia dell'area intorno a Campo Cologna, dove si preparano tanti atleti, è quindi un segnale positivo perché l'ambiente è la cosa alla quale dobbiamo prestare maggiore attenzione dato che, di fatto, è la nostra casa". Concludendo l'assessore Scoccimarro ha ringraziato "la Ginnastica Triestina per l'adesione alle campagne di sensibilizzazioni varate dalla Regione" e rimarcato che "anche se può sembrare che eventi come questo abbiano ricadute limitate, in realtà rappresentano un importante passo in avanti verso un cambio di mentalità dell'intera società in merito al rapporto con l'ambiente". ARC/MA/gg

