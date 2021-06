Ambiente: Scoccimarro, rigenerazione urbana chance per giovani Trieste

Incontro con il sindaco Dipiazza anche su parchi ecologici Trieste, 15 giu - La progettazione del parco ecologico di Trieste e un percorso di rigenerazione urbana con un gruppo di giovani individuati dal Comune del capoluogo giuliano: sono questi i due temi oggetto dell'incontro organizzato dall'assessore regionale alla Difesa dell'ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile, Fabio Soccimarro, con il sindaco di Trieste, Roberto Dipiazza, e l'assessore comunale ai Lavori Pubblici e Verde Pubblico, Elisa Lodi, al fine di delineare l'iter amministrativo che vedrà la collaborazione tra i due enti. "Ho voluto condividere con il sindaco e l'assessore - ha spiegato Scoccimarro - le idee alla base dei parchi ecologici, dei quali ci accingiamo a predisporre la gara per la progettazione che vedrà la Regione stazione appaltante. Questa iniziativa va a ribadire il concetto dell'ambiente che produce ricchezza e non è più soltanto un costo". Diverse sono le aree che il Comune ha individuato per la realizzazione di questo tipo di iniziativa che vedrà, non solo la riqualificazione del Verde Pubblico, ma anche la creazione di strutture di alta formazione professionale nel settore ambientale ed energetico e di educazione ambientale. È stato poi posto sul tavolo il tema dei "Percorsi di rigenerazione urbana in co-progettazione con i giovani" del Professione Impresa e Fondazione Fenice Onlus, selezionati dal Gruppo Intesa San Paolo per realizzare una campagna di Crowdfunding finalizzata a recuperare otto siti ambientalmente sensibili delle province del Veneto e del Friuli Venezia Giulia. Professione Impresa è stata incaricata di individuare le 8 location, in particolare quelle di Verona, Vicenza, Padova, Rovigo, Treviso, Venezia, Trieste e Pordenone. Ogni luogo dovrà avere un percorso partecipato di giovani e potrà fruire di un intervento economico di 15.000 euro a sito. ARC/COM/ma

© RIPRODUZIONE RISERVATA