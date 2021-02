Ambiente: Scoccimarro, raccolta plastica a Sistiana con aMare Fvg

Duino Aurisina, 7 feb - "E' incoraggiante e dà soddisfazione vedere il numero di volontari presenti, nonostante l'emergenza sanitaria e la pioggia, per pulire, distanziati e in sicurezza, il nostro mare attraverso la raccolta della plastica. E' la dimostrazione di come il progetto regionale aMare Fvg rappresenti un efficace strumento di sensibilizzazione alla questione ambientale". Lo ha detto oggi l'assessore regionale alla Difesa dell'ambiente del Friuli Venezia Giulia, Fabio Scoccimarro, intervenuto sulla spiaggia di Castelreggio, a Sistiana, per partecipare all'iniziativa finanziata dalla Regione e realizzata in collaborazione con il Comune di Duino Aurisina nell'ambito del progetto aMare Fvg. "Dopo essere partiti in una prima fase con il Comune di Trieste - ha spiegato Scoccimarro -, adesso diamo il via alla collaborazione anche con gli altri Comuni rivieraschi della regione che hanno richiesto di essere partecipi del progetto, essendo quello dell'inquinamento da plastica un problema grave per l'ecosistema marino e per la salute dell'uomo". Come ha spiegato l'assessore, all'interno dell'ultima legge di Stabilità è stata approvata una norma, con relativo stanziamento di 100mila euro, che prevede l'erogazione di contributi ai Comuni che vorranno organizzare iniziative di pulizia dei fondali e delle spiagge per coinvolgere i cittadini sul problema della plastica. "Infine - ha concluso Scoccimarro -, auspicabilmente con un nuovo Governo che si dimostri sul tema più collaborativo di quello precedente, confidiamo di poter attivare entro quest'anno il progetto che prevede un'incentivazione economica a favore di quei pescatori che raccoglieranno la plastica dal mare per il conferimento del materiale recuperato al riciclo". ARC/GG/ep © RIPRODUZIONE RISERVATA