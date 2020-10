Ambiente: Scoccimarro, positiva la presentazione petizione cittadini

Trieste, 6 ott - "L'annosa questione della discarica di Pecol dei Lupi va risolta quanto prima. Ascoltare come oggi le esigenze sollevate dal territorio è uno dei modus operandi che da sempre caratterizzano la nostra amministrazione".



Lo ha affermato oggi in Consiglio regionale l'assessore alla Difesa dell'ambiente, Fabio Scoccimarro, durante la presentazione della petizione 'Per la chiusura della discarica di Pecol dei Lupi senza nuovi conferimenti'.



"Gli uffici della Regione, intanto, stanno operando egregiamente - ha sottolineato Scoccimarro -. In questa fase non possiamo fare altro che attendere la conclusione del complesso iter amministrativo finalizzato a trovare la soluzione migliore. Senza dimenticare, inoltre, che sull'intera vicenda pende un contenzioso giudiziario che non è ancora giunto a una sentenza definitiva".



"Il nostro obiettivo - ha detto in conclusione l'assessore regionale - è quello di superare definitivamente la questione Pecol dei Lupi, proteggendo la salute dei cittadini, cercando di non arrecare danno all'ambiente e tenendo in considerazione i costi per l'intera comunità". ARC/RT/al



