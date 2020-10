Ambiente: Scoccimarro, ok a nuove proposte Slovenia per Koper-Divaccia

Trieste, 9 ott - "Dopo quasi un anno di mie segnalazioni sulla mancanza di garanzie ambientali in merito al progetto della seconda linea ferroviaria della Capodistria-Divaccia, finalmente anche oltre confine si solleva un sussulto ambientalista e di massima autorevolezza qual è quello che viene dal mondo accademico di Lubiana". Così l'assessore alla Difesa dell'ambiente, Energia e Sviluppo sostenibile Fabio Scoccimarro commenta le notizie di stampa secondo le quali un gruppo di ingegneri dell'Università di Lubiana avrebbe presentato al Governo sloveno una soluzione progettuale differente per la maestosa opera del raddoppio ferroviario della linea Capodistria-Divaccia.



"Nella Bilaterale svoltasi a novembre dello scorso anno - spiega Scoccimarro - avevo già dato voce a tutte le richieste di integrazione che i tecnici e funzionari della Regione avevano espresso nel parere della VIA transnazionale inviata al Ministero dell'Ambiente. Parole che però sembravano essere cadute nel vuoto visto che l'amministrazione slovena aveva addirittura dichiarato di essere in procinto di affidare i lavori".



"Come ho più volte ribadito - prosegue Scoccimarro - l'ambiente non conosce confini amministrativi; infatti non basta che la nostra Regione ponga la tutela ambientale e lo sviluppo sostenibile all'apice della propria azione politica e amministrativa se poi al dilà del confine vengono portati avanti progetti che non tengono in debita considerazione i danni all'ecosistema. Esempi come questo, ma più in generale una condivisione di buona pratiche e sensibilità ambientale d'area vasta erano alla base del progetto degli Stati Generali dell'Ambiente che sono convinto e deciso a portare avanti e condividere con le regioni italiane e Paesi contermini la prossima primavera". ARC/AL



