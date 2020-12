Ambiente: Scoccimarro, linee indirizzo 2021-2023 per Arpa Fvg

Udine, 28 dic - La Giunta regionale ha approvato le Linee diindirizzo per la programmazione 2021-2023 dell'Agenzia regionaleper la protezione dell'ambiente del Friuli Venezia Giulia (ArpaFvg), determinando in 21 milioni di euro, specifica l'assessoreregionale all'Ambiente ed energia, Fabio Scoccimarro che haproposto il provvedimento, il quadro finanziario di riferimento.

Le Linee di indirizzo stabilite dalla Regione per il prossimotriennio definiscono gli obiettivi generali dell'Arpa e lepriorità di intervento per la stesura del Programma annuale etriennale. Il provvedimento contiene altresì le indicazioni peril concorso dell'Agenzia agli obiettivi di finanza pubblica dellaRegione.

Le linee di indirizzo - spiega Scoccimarro - "si inseriscono trale priorità strategiche di intervento della 'governance'ambientale regionale, che è incentrata su un modello di crescitasostenibile da attuare attraverso le strategie per ilconseguimento degli obiettivi della risoluzione dell'Assembleagenerale dell'ONU relativa ad Agenda 2030".

L'attività che svolgerà l'Arpa nel prossimo triennio si puòsintetizzare in tre tipologie.

Un primo settore è definito di attività strategiche, tra le qualispiccano la comunicazione e il rapporto con i cittadini. Nel secondo gruppo di attività si inserisce il supporto tecnico,che rientra tra le azioni previste nel catalogo nazionale deiservizi del Sistema nazionale per la protezione dell'ambiente(Snpa).

Tale tipo di supporto si può riassumere: nei monitoraggiambientali; nei controlli sulle fonti di pressione ambientale;nello sviluppo delle conoscenze; nella comunicazione e nellainformazione; nelle funzioni svolte in ambito giudiziario che siriferiscono alla consulenza tecnica per l'attività di indaginedelegata dalla autorità giudiziaria; nel supporto tecnicoscientifico per le autorizzazioni e valutazioni ambientali estrumenti di pianificazione; nel supporto tecnico per l'analisidei fattori ambientali a danno della salute; nella educazione eformazione ambientale; nella partecipazione ai sistemi diprotezione civile, ambientale e sanitaria; nell'attivitàistruttoria per il rilascio di autorizzazioni ambientali; nellemisurazioni e verifiche su opere infrastrutturali; nelle funzionidi supporto tecnico per l'applicazione di procedure dicertificazione.

Arpa svolge anche attività di supporto di carattere tecnico chenon rientrano nel catalogo nazionale dei servizi del Snpa. "Peresempio - spiega Scoccimarro - quelle rivolte al Serviziosanitario regionale, che hanno rivestito e rivestono particolareimportanza in periodi di emergenza come quello che stiamoattraversando, contrassegnato della pandemia".

Infine, Arpa fornisce attività di supporto anche all'Ufficiosanità marittima aerea e di frontiera del Ministero della Saluteper l'analisi di sostanze alimentari di origine animale e non, eai materiali a contatto con gli alimenti provenienti da Paesiextra Ue. L'Agenzia svolge altresì funzioni di supporto analiticorispetto al materiale utilizzato negli interventi di dragaggio edi ripascimento dei fondali.ARC/CM/gg

