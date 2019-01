Ambiente: Scoccimarro, importante riciclare alberi Natale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Presto al via iniziativa raccolta mozziconi sigaretteTrieste, 12 gen - "Anche con questa iniziativa, che cercheremo di estendere a tutta la regione, puntiamo a favorire un cambio di mentalità per una rinnovata sensibilità nei confronti dell'ambiente. Un tema che nessuno può permettersi di trascurare".Lo ha detto oggi a Trieste l'assessore all'Ambiente del Friuli Venezia Giulia, Fabio Scoccimarro, in occasione dell'edizione speciale dei Sabati Ecologici Christmas Edition, organizzata dal Comune di Trieste e da AcegasApsAmga e finalizzata in particolare alla raccolta degli alberi di Natale.Sottolineando l'obiettivo di imprimere un cambiamento culturale, Scoccimarro ha ricordato come l'auspicio sia quello di ampliare l'iniziativa al di là dei confini della città di Trieste. "Un concreto esempio di economia circolare, oltre che essere un bel segnale, questo di reimpiantare gli abeti natalizi nei territori del Friuli Venezia Giulia", ha spiegato l'assessore.Lo stesso Scoccimarro ha poi aggiunto che gli alberi che non potranno essere reimpiantati nella nostra regione verranno destinati al riciclo, così come quelli sintetici. "A tal riguardo - ha detto l'assessore - ricordo l'ultima legge regionale che conferisce ulteriori risorse ai comuni per l'utilizzo delle biomasse".Scoccimarro, infine, ha anticipato alcune iniziative future, tra cui una che riguarda la raccolta dei mozziconi di sigarette mirata al coinvolgimento e alla sensibilizzazione dei fumatori.ARC/GG/