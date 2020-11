Ambiente: Scoccimarro, FVG Regione virtuosa nell'economia circolare

Udine, 26 nov - "La Regione Friuli Venezia Giulia è una realtàvirtuosa nel settore dell'economia circolare. Assieme allaLombardia e al Trentino Alto Adige è presa a esempio nazionale daamministratori, ricercatori, tecnici, imprenditori del settoredella raccolta differenziata e del riciclo. Si tratta delrisultato di scelte che intendono assicurare alla nostra comunitàuna qualità della vita e dell'ambiente migliore, e favorireun'economia sostenibile con interventi volti a migliorare ilivelli di attuazione delle direttive europee ben prima dellascadenza del 2035, stimolando nel contempo l'affermazione,nell'intera comunità regionale, della sensibilità verso letematiche dell'ambiente e della sostenibilità".È il commento dell'assessore regionale all'Ambiente ed energia,Fabio Scoccimarro, a conclusione della tavola rotonda "Circulareconomy: quale strategia per le imprese, quale programmazione peri territori", organizzata on line da a2a, alla quale hannopartecipato i rappresentanti delle Regioni italiane e operatoried esperti del settore.Il Friuli Venezia Giulia, è emerso dai lavori, è tra le treRegioni italiane che centrano per tempo gli obiettivi di economiacircolare 2035, con una percentuale della raccolta differenziatache raggiunge almeno il 65 per cento, e dei rifiuti trattati indiscarica almeno del 10 per cento. Nell'incontro è stataauspicata la realizzazione di un Piano nazionale del fabbisognoimpiantistico, per accelerare il cambiamento verso l'economiasostenibile nell'intero Paese.Scoccimarro, intervenuto in chiusura dei lavori, citandol'intervento del collega Raffaele Cattaneo, assessoreall'Ambiente e clima della Regione Lombardia, ha sostenuto che -"se è utopistico pensare alla riduzione o all'eliminazione deirifiuti, occorre invece puntare al traguardo del 'plastic free',ovvero l'uso consapevole delle materie plastiche. Per questo, ilFriuli Venezia Giulia, già nel 2021, prevede di assegnarecontributi alle aziende che operano in questo senso, perassecondare e rafforzare quel cambiamento culturale nel settoreche è in corso in questi anni".L'assessore, ha poi rivolto un plauso agli organizzatori delconvegno, perché hanno compreso che l'economia circolare è unobiettivo perseguibile e che vanno stimolati nuovi percorsivirtuosi.A tal proposito, il Friuli Venezia Giulia è stata tra le primeRegioni in Italia a legiferare in materia e a costituire ungruppo di lavoro inter-direzionale, del quale fanno parte fral'altro i rappresentanti delle Direzioni regionali dei settoriinteressati, ma anche le istituzioni universitarie e l'Agenziaper l'energia del Friuli Venezia Giulia.Lo scopo di questo organismo è quello di favorire un dialogocostruttivo che porti verso una mappatura delle attività dieconomia circolare sul territorio regionale coinvolgendo tuttigli attori e i portatori di interesse, per poter definire icriteri con i quali dovranno essere realizzati i progetti inquesto ambito, valorizzando le imprese virtuose e creando anchenorme 'ad hoc'.L'intento di tutto ciò è fare in modo che il Friuli VeneziaGiulia diventi una regione a basso impatto ambientale e virtuosaanche a livello europeo, ipotizzando tra l'altro nuovi modellioperativi per la raccolta differenziata, ma anche per iltrattamento e il riuso. Per valorizzare questo percorso, è statoanche creato il logo 'Eco FVG', che distingue le attività e leazioni virtuose."Sarà ora fondamentale - ha concluso l'assessore - l'apporto ditutte le imprese che gestiscono il settore rifiuti, come di tuttii soggetti attuatori, che saranno i protagonisti di questocambiamento culturale; per agevolare il raggiungimento di questoobiettivo abbiamo realizzato progetti di informazione eformazione nel mondo dell'istruzione, dalle scuole primarieall'università".ARC/CM/al

