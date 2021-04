Ambiente: Scoccimarro, dragaggi volano per economia Monfalcone

Monfalcone,23 apr - "Continuano i tavoli tecnici, politici e istituzionali a tutti i livelli sul tema dei dragaggi nella nostra regione, ma assieme ai dirigenti ho ritenuto fosse necessario andare a verificare lo stato dell'arte sul posto, anche per un confronto con sindaci e tecnici incaricati dei lavori". Partendo da Monfalcone, insieme al sindaco Anna Cisint e ai rappresentanti del locale Consorzio di Sviluppo economico, l'assessore alla Difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile Fabio Scoccimarro ha cominciato questa mattina il 'tour' delle località regionali interessate dal tema dei dragaggi. "Canale Est-Ovest e Locovaz - ha detto l'assessore - servono un'area di enorme importanza per Monfalcone e il territorio regionale; basti pensare che il settore della nautica della zona occupa quasi duemila persone. Le necessità di maggior pescaggio da parte del settore nautico e di alcuni insediamenti industriali hanno tutta la nostra attenzione e impegno nel superare qualsivoglia problematica nel rispetto delle norme vigenti". "Il nostro piano triennale - spiega ancora Scoccimarro - prevede 2,6 milioni di euro per dragare i canali Est-Ovest e Locovaz, Primero e Villaggio del pescatore; il Consorzio, grazie ad avanzi dello scorso anno, riuscirà a fare un intervento anche a Marina Nova. A fronte delle richieste del sindaco Cisint e delle attività produttive insediate, potremo apportare le modifiche necessarie o implementare le risorse". Quanto all'escavo del porto, le interlocuzioni con Autorità portuale e Provveditorato proseguono "per giungere presto - ha concluso l'assessore - alla firma dell'accordo di programma che porterà allo sblocco di un'opera attesa da oltre 20 anni, alla quale l'Amministrazione regionale ha già destinato 18 milioni di euro". L'assessore e i dirigenti si sono poi spostati per ulteriori sopralluoghi a Primero e Grado. ARC/COM/al

