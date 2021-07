Ambiente: Scoccimarro, De Rose ambasciatore Fvg sempre più green

Trieste, 14 lug - "Abbiamo scelto Alessandro De Rose come ambasciatore del progetto ambientale EcoFVG-Io sono Friuli Venezia Giulia per la sensibilità dimostrata in campo ambientale e perché il mare e l'acqua sono al centro del memorandum che firmeremo questo autunno con Carinzia, Slovenia e Croazia. In collaborazione con l'Iniziativa centro europea (Ince) in futuro vogliamo coinvolgere nel progetto degli Stati generali dell'ambiente e dell'energia anche gli altri Paesi dell'Europa Centrale, Orientale e Balcanica". Lo ha affermato l'assessore alla Difesa dell'ambiente, Fabio Scoccimarro, durante la presentazione a Trieste di Alessandro De Rose, uno dei tuffatori dai 27 metri più forti del pianeta, da sempre impegnato a favore della sostenibilità. L'atleta di Cosenza fa parte infatti dei "Green Heroes", una squadra di campioni provenienti da cinque discipline sportive differenti: triathlon, formula E, arrampicata sportiva, apnea e tuffi estremi. "Alessandro De Rose - ha spiegato Scoccimarro - porterà la borraccia EcoFVG nelle tappe del circuito internazionale di tuffi dalle grandi altezze e veicolerà il messaggio di un Friuli Venezia Giulia attento all'ambiente attraverso i propri canali social". Il tuffatore parteciperà inoltre a un evento di pulizia di spiagge e fondali in programma quest'estate nell'ambito del progetto aMare fvg. Per promuovere la Conferenza Ambiente e Clima dell'Alto Adriatico e la candidatura Mab Unesco del Tagliamento effettuerà poi alcuni tuffi spettacolari in contesti suggestivi del nostro territorio. "Come molti altri progetti di educazione ambientale messi in atto dal mio assessorato, anche questa iniziativa ha l'obiettivo di sensibilizzare sempre di più i nostri concittadini e in particolare i giovani al rispetto dell'ambiente. Al tempo stesso - ha concluso l'assessore - vogliamo continuare in quel percorso che ci vuole candidati al raggiungimento della neutralità energetica in anticipo rispetto al resto d'Europa". ARC/RT/ma

