Ambiente: Scoccimarro, contributi a Comuni per bonifica siti inquinati

Udine, 9 mag - La Regione concederà ai Comuni contributi per l'effettuazione delle operazioni di bonifica dei siti inquinati.



Su proposta dell'assessore alla Difesa dell'ambiente, Fabio Scoccimarro, la Giunta regionale ha approvato il Regolamento che consentirà di definire la graduatoria delle priorità di intervento dei siti regionali per gli interventi compresi nel Piano regionale di bonifica dei siti contaminati.



In particolare, spiega Scoccimarro, "si tratta degli interventi sostitutivi in materia di bonifica nei siti inseriti nella Graduatoria di priorità di intervento dei siti regionali che è allegata al relativo Piano regionale".



"Sono finanziabili - prosegue l'assessore - attraverso la legge regionale n.20 del 6 agosto 2015 tutti gli adempimenti relativi alla bonifica dei siti contaminati, a partire dall'esecuzione della caratterizzazione del sito anche per lotti funzionali".



Possono infatti essere finanziati: l'esecuzione della caratterizzazione e della modellazione di analisi di rischio, anche considerate separatamente; l'esecuzione delle attività di messa in sicurezza d'emergenza o attuazione delle misure di prevenzione; l'esecuzione di monitoraggi; la redazione e l'esecuzione del progetto operativo di bonifica o di messa in sicurezza permanente o operativa.



Le domande potranno essere presentate entro 30 giorni dall'entrata in vigore del Regolamento. ARC/CM/pph





© RIPRODUZIONE RISERVATA