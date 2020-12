Ambiente: Scoccimarro, con i Comuni per candidatura Unesco Tagliamento

Trieste, 9 dic - "Il Tagliamento è l'ultimo grande fiumedell'Europa centrale che ancora scorre liberamente. Il nostroobiettivo, per questo fondamentale corso d'acqua del FriuliVenezia Giulia lungo ben 170 chilometri, è quello di ottenere daparte dell'Unesco il prestigioso riconoscimento di Riserva dellabiosfera. Oggi, insieme ai Comuni interessati, abbiamo fatto unulteriore passo per raggiungere questo importante risultato".

Lo afferma l'assessore alla Difesa dell'ambiente, FabioScoccimarro, che oggi ha incontrato in videoconferenza irappresentanti dei Comuni del bacino del Tagliamento perdescrivere le caratteristiche del progetto e per raccoglierestimoli e indicazioni utili al perfezionamento di questacandidatura secondo il programma Unesco "Man and Biosphere" (Mab).

"Quelle che vengono definite Riserve della biosfera - spiegaScoccimarro - sono aree di ecosistemi terrestri, costieri emarini nelle quali, attraverso un'appropriata gestione delterritorio, si coniugano la conservazione dell'ecosistema e dellasua biodiversità con l'utilizzo sostenibile delle risorsenaturali a beneficio delle comunità locali. L'Unesco le ha voluteproprio per promuovere l'interazione uomo e ambiente".

"In tutto il mondo sono 714 i territori che possono fregiarsi diquesto prestigioso riconoscimento. In Italia abbiamo solo 19Riserve della biosfera e due si trovano nella nostra regione: laRiserva delle Alpi Giulie e quella di Miramare a Trieste. Sonotutti luoghi - sottolinea l'assessore - in cui l'equilibrio trauomo e natura determina sia la tutela e la valorizzazione delpatrimonio ambientale del territorio che lo sviluppo sostenibiledelle comunità che risiedono in quelle aree".

"Abbiamo iniziato a lavorare all'istanza da inviare al Ministerodell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare (Mattm).Questo - precisa Scoccimarro - è un atto propedeutico allacostruzione del dossier vero e proprio per la formalizzazionedella proposta di candidatura Unesco".

"Nel frattempo ci stiamo confrontando con il Wwf per modificareil protocollo d'intesa, già sottoscritto nell'ottobre del 2017con i medesimi obiettivi, per adeguarlo sia alle esigenze sortenegli ultimi anni che al nuovo assetto organizzativo della grandeorganizzazione mondiale per la conservazione della natura. Stiamoinoltre ragionando con il Veneto - aggiunge l'assessore - perapprofondire tutti gli aspetti di reciproco interesse e persviluppare possibili sinergie".

"È bene sottolineare che dall'eventuale riconoscimento delTagliamento a Riserva della biosfera - afferma Scoccimarro inconclusione - non deriveranno ulteriori vincoli per il territoriorispetto a quelli già esistenti".ARC/RT/ep

