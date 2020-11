Ambiente: Scoccimarro, aggiornato il Piano regionale di bonifica

Stimata in 56 mln bonifica siti inquinati di proprietà pubblica

Trieste, 6 nov - La Giunta regionale, su propostadell'assessore alla Difesa dell'ambiente, all'energia e svilupposostenibile, Fabio Scoccimarro, ha aggiornato il Piano regionaledi bonifica e la stima degli oneri finanziari per i siti diproprietà pubblica.

Complessivamente sul territorio regionale sono 162 i sitiinquinati inseriti nella graduatoria di priorità degli interventidi bonifica ascritti all'anagrafe regionale. Di questi 20 sitrovano nel territorio dell'ex provincia di Gorizia, 18 in quelladi Pordenone, 75 in quella di Trieste e 49 in quella di Udine.

Con la medesima delibera la Giunta regionale ha anche approvatola stima degli oneri finanziari per i siti inquinati di proprietàpubblica o su cui la Regione ha attivato il potere sostitutivo. Isiti inclusi in questo elenco sono 61, di cui 33 già oggetto difinanziamento o di specifico Accordo di programma. Per i restanti 28 siti la stima della spesa per gli interventi dibonifica ammonta complessivamente a 56 milioni di euro.

Il Piano regionale di bonifica, i relativi documenti di piano ela graduatoria sono pubblicati sul sito della Regione FriuliVenezia Giulia dove, a seguito dell'approvazione della deliberaodierna, saranno aggiornati con la nuova documentazione vigente(http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/ambiente-territorio/tutela-ambiente-gestione-risorse-naturali/FOGLIA2/FOGLIA28/).ARC/SSA/pph

