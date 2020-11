Ambiente: Scoccimarro, accordo con Noe potenzia vigilanza territorio

Trieste, 20 nov - "Con la firma del protocollo d'intesa fraRegione, Comando Gruppo Tutela Ambientale del Carabinieri e Arpapuntiamo a migliorare sensibilmente l'efficacia dei controlli edella vigilanza in materia di tutela ambientale su tutto ilterritorio del Friuli Venezia Giulia".

Lo afferma l'assessore alla Difesa dell'ambiente, FabioScoccimarro, dopo l'approvazione odierna da parte della Giuntaregionale della delibera che getta le basi per questo nuovoaccordo di collaborazione.

"La legge regionale 12 del 2009 - ricorda Scoccimarro - contemplala possibilità di promuovere, anche in raccordo con Arpa,iniziative sinergiche di prevenzione e di controllo ambientale,attivando strumenti in grado di favorire un efficientecoordinamento delle diverse attività".

"Tra queste possibilità - sottolinea l'assessore - si autorizzala Regione, sulla base appunto della stipula di un precisoprotocollo, a concedere alle Amministrazioni statalifinanziamenti per l'acquisto o il nolo di beni necessariall'ottimizzazione dei sistemi di controllo ambientale, per larealizzazione di infrastrutture di telecomunicazione nel FriuliVenezia Giulia, nonché per le spese di gestione e di manutenzionedei beni in dotazione".

"Con la delibera approvata oggi vogliamo valorizzare il rapportodi collaborazione con il Comando dei Carabinieri per la TutelaAmbientale di Milano, presente in Friuli Venezia Giuliaattraverso il Nucleo Operativo Ecologico (Noe) di Udine,prevedendo un finanziamento per la struttura regionale dell'Armadi complessivi 100mila euro. Di questo importo 30mila euro sonodestinati a spese correnti mentre i restanti 70mila euroserviranno a coprire costi in conto capitale per realizzare -rivela Scoccimarro - alcune importanti infrastrutture ditelecomunicazione da collocare sul territorio del Friuli VeneziaGiulia".ARC/RT/ma

