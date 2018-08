Ambiente: Scoccimarro, 870mila euro per interventi su fiumi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Pordenone, 6 ago - Ammontano a 870 mila euro le risorse che la Regione ha incrementato a favore dei Comuni per compiere interventi di difesa del suolo lungo la rete idrografica del Friuli Venezia Giulia.Lo ha deciso la Giunta regionale approvando ggi, su proposta dell'assessore all'Ambiente, Fabio Scoccimarro, un'apposita delibera che va ad incrementare uno stanziamento già definito in passato dall'Esecutivo al medesimo scopo e del valore di 1.050.000 euro.I criteri con i quali sono stati approvati i progetti proposti dai Comuni riguardano lavori di piccola manutenzione in prosecuzione di lotti già eseguiti o a completamento di precedenti interventi. La priorità è stata poi assegnata a quelle opere inserite in territori particolarmente vulnerabili in base alla perimetrazione dei piani di assetto idrogeologico (Pai) dei vari bacini idrografici, per la presenza di edifici strategici (ospedali, scuole, centri di ricovero, sedi di protezione civile, caserme), centri abitati, strade ed altre infrastrutture.Inoltre hanno ricevuto il via libera i lavori immediatamente cantierabili per avanzato iter progettuale o semplicità esecutiva. Ciò è avvenuto laddove le amministrazioni hanno già acquisiti i necessari nulla osta o autorizzazioni ma anche per interventi di piccola entità, in modo che i Comuni possano affidare le opere in tempi stretti e concluderle entro il presente esercizio finanziario. ARC/AL/fc