Ambiente: Scoccimarro, 5,3 mln per mitigazione rischio idrogeologico

Interventi a Tolmezzo, Monfalcone e Muggia

Trieste, 6 nov - Ammontano a 5,3 milioni di euro le risorse chela Regione potrà utilizzare per compiere alcuni interventiurgenti per la mitigazione del rischio idrogeologico in FriuliVenezia Giulia.

La Giunta regionale, su proposta dell'assessore alla Difesadell'ambiente Fabio Scoccimarro, ha approvato nella sedutaodierna la bozza del Terzo atto integrativo dell'accordo diprogramma 2011 predisposta dal ministero dell'Ambiente finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventiurgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologicoin Friuli Venezia Giulia. L'approvazione di questo atto dà il vialibera al trasferimento di risorse alla Regione e al contestualeavvio di tre interventi.

Nello specifico, a Tolmezzo si procederà alle opere per laprevenzione e la difesa dal rischio idrogeologico nel bacinoidrografico del torrente Frondizzon in località Illegio, il cuivalore complessivo dei lavori ammonta a 1,8 milioni di euro. AMonfalcone, invece, è previsto il secondo intervento per lasistemazione della roggia San Giusto per 2,7 milioni di euro,mentre a Muggia verranno compiute le opere del secondo lotto perla sistemazione del versante della strada Lazzaretto (800milaeuro).ARC/AL/pph

© RIPRODUZIONE RISERVATA