Ambiente: Scoccimarro, 387mila euro per interventi a Rigolato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

46mila euro per monitoraggio frane nel comune di SocchieveTrieste, 15 giu - La Giunta del Friuli Venezia Giulia ha confermato, oggi su proposta dell'assessore all'Ambiente, Fabio Scoccimarro, l'interesse pubblico e il finanziamento per la realizzazione nel comune di Rigolato (Ud) di interventi di stabilizzazione di versanti rocciosi e per la messa in sicurezza della strada statale SR355 in prossimità del cimitero e di infrastrutture lungo il torrente Degano per, rispettivamente, 256.762,36 euro e 130.000 euro.L'atto giuntale prevede anche la modifica dell'istituto del finanziamento da delegazione amministrativa intersoggettiva (decaduto per il mancato rispetto del termine, fissato in 18 mesi dalla data del decreto di delegazione amministrativa, per l'adozione del progetto definitivo) a trasferimento fondi considerando la necessità prioritaria di mettere in sicurezza il territorio.Nella stessa seduta, la Giunta ha disposto la delegazione amministrativa intersoggettiva per il monitoraggio dei fenomeni franosi a Feltrone, nel comune di Socchieve (Ud), per un importo complessivo di 46.360 euro. ARC/LP/fc