Ambiente: Scoccimarro, 2mln per avvio interconnessione acquedotti Fvg

Udine, 2 dic - La Regione Friuli Venezia Giulia è pronta afare la propria parte nella realizzazione del progetto diinterconnessione degli acquedotti del territorio regionale.

È quanto ha affermato l'assessore regionale alla Difesadell'ambiente, all'Energia e Sviluppo sostenibile, FabioScoccimarro, commentando l'avvio del progetto per larealizzazione di un masterplan da parte dei sette gestori delciclo idrico integrato della regione (AcegasApsAmga, Acquedottodel Carso, Acquedotto Poiana, Cafc, Hydrogea, Irisacqua e Lta)che a tal fine si sono costituiti in raggruppamento temporaneo diimprese.

"La Regione potrebbe già utilizzare i due milioni di eurostanziati dallo Stato per la realizzazione di una presad'emergenza sul torrente Arzino a servizio dell'acquedotto DestraTagliamento e realizzare la progettazione dell'interconnessionedegli acquedotti esistenti", è stato l'intendimento espressodall'assessore.

"In un periodo come quello attuale, che ha messo a dura prova ilbilancio regionale - ha affermato Scoccimarro - vedere i gestoriidrici della regione trovare un'intesa e proporre un masterplancondiviso è di fondamentale importanza per non disperdere lerisorse economiche e soprattutto per rendere un migliore servizioai cittadini del nostro territorio".

Il documento individuerà i collegamenti fra le reti acquedottonecessari per prevenire i rischi di approvvigionamento dovutianche ai mutamenti climatici. Il masterplan analizzerà l'evoluzione demografica e di sviluppodi ogni territorio interessato nel breve (2030), medio (2040) elungo (2050) periodo ed effettuerà una ricognizione dei sistemiidrici esistenti, comprensiva di un'analisi quantitativa equalitativa delle attuali risorse idriche. Successivamente ilpiano dovrà specificare le opere di interconnessione necessarie afronteggiare emergenze idriche dovute, ad esempio, a prolungatesiccità, eventi alluvionali o dissesti idrogeologici. Ogniintervento avrà un livello di priorità, oltre che una stima dicosto e sostenibilità finanziaria.

Regione e Arpa avevano già coordinato negli anni scorsi il lavoropropedeutico a questo, ovvero l'elaborazione dei piani per lasicurezza idropotabile delle acque, i cosiddetti water safetyplan (WSP) attraverso i quali ogni gestore ha mappatodettagliatamente tutti i possibili rischi a cui l'acqua gestita èpotenzialmente soggetta lungo l'intero servizio acquedotto.

È stato così possibile tracciare un quadro dettagliato dei rischilegati, ad esempio, alla carenza di disponibilità a causa diperiodi prolungati di siccità, alla contaminazione di sostanzeinquinanti, all'eventualità di danneggiamenti a impianti o reticausati da guasti, eventi atmosferici o da atti volontari diterzi. Da tale mappatura discendono le modalità operative e gliinterventi che potranno mitigare o eliminare ciascuno dei rischiindividuati. Fra tali interventi si inseriscono a pieno titoloanche le interconnessioni oggetto del masterplan appena siglato.

Operativamente il raggruppamento di imprese ha demandato al Cafcil compito di realizzare il masterplan, attraverso una società diprogettazione che verrà individuata tramite procedura di gara,entro i primi mesi del 2021, così da giungere alla stesura deldocumento entro la fine del prossimo anno.

