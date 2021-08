Ambiente: presentato l'Atlante degli uccelli nidificanti in Fvg

Udine, 28 ago - Una pietra miliare per lo studio, la tutela e la valorizzazione dell'avifauna nidificante sul territorio del Friuli Venezia Giulia perché rappresenta la prima sintesi completa e dettagliata della distribuzione e presenza di un patrimonio naturale dal quale dipende anche l'equilibrio di quell'habitat ricco forme di vita che è l'ambiente naturale così come si presenta sul nostro territorio.



L'Atlante degli Uccelli nidificanti in Friuli Venezia Giulia, presentato a Udine nell'auditorium Comelli alla presenza dell'assessore regionale alle Risorse agroalimentari con delega a caccia e pesca, realizzato dall'Associazione Studi Ornitologici e Ricerche Ecologiche del Friuli Venezia Giulia-APS, consente infatti di conoscere la distribuzione delle varie specie di uccelli nidificanti sul territorio regionale, le quali sono strettamente associate all'habitat scelto per riprodursi.



Com'è stato evidenziato, il loro studio consente di acquisire in tempo reale elementi fondamentali per valutare lo stato e la qualità dell'ambiente, ma anche per comprendere i cambiamenti in atto e valutare ed eventualmente intraprendere opportune misure di conservazione o gestione.



Il libro contiene testi monografici che accompagnano le mappe sulla distribuzione delle specie, per permettere di approfondire numerosi aspetti della biologia riproduttiva, della fenologia, della conservazione delle singole specie e rappresentano nel contempo un compendio della vasta letteratura ornitologica prodotta in Friuli Venezia Giulia. Un territorio nel quale la conservazione delle specie, ma anche l'attività faunistico-venatoria, vantano una lunga e importante tradizione.



Il volume, realizzato con la collaborazione di oltre duecento volontari, è stato definito uno strumento utile per i soggetti pubblici o privati che si occupano dell'argomento per valorizzare la conservazione delle risorse naturali del territorio.



Per questo, è stato specificato, l'auspicio è che entri a far parte del patrimonio di testi di consultazione e divulgazione in materia di risorse naturali e habitat, e che possa divenire anche uno strumento utile per i giovani, per consentire loro di conoscere e apprezzare gli habitat naturali presenti nella nostra regione, una terra ricca di peculiarità e specificità naturali uniche. ARC/CM/ma





© RIPRODUZIONE RISERVATA