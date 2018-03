Ambiente: Fvg porta in Argentina esperienza cluster Mare

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Udine, 16 mar - La Regione Friuli Venezia Giulia parteciperà dal 19 al 21 marzo a Ushuaia, provincia della Terra del Fuoco, in Argentina, al 1. forum scientifico tecnologico italo-argentino su energia, ambiente e bioeconomia (It-Ar Enabio 2018).L'iniziativa, promossa dall'ambasciata italiana in Argentina con il Governo della Provincia e l'Università nazionale della Terra del Fuoco, punta a stimolare un confronto su temi quali il cambiamento climatico, le energie rinnovabili, le plastiche biodegradabili, la gestione dei rifiuti elettronici, l'uso sostenibile delle risorse naturali e la scienza del mare.Su quest'ultimo tema, in particolare, la Regione porterà l'esperienza italiana del cluster Mare, un sistema volto a supportare politiche di ricerca, formazione e innovazione delle tecnologie marittime come possibile strumento della collaborazione italo-argentina nel campo marino.All'evento parteciperanno accademici, ricercatori ed esperti industriali nazionali ed internazionali. ARC/LP/fc