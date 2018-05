Ambiente: domani a Udine presentazione ricerca su flora esotica

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Udine, 2 mag - Si terrà domani alle 18.30, nella sede della Regione Fvg a Udine, la presentazione pubblica dei risultati della ricerca su "La flora esotica: biodiversità globalizzata".Si tratta di un'analisi condotta dal museo Friulano di Storia Naturale di Udine, dal Servizio paesaggio e biodiversità della Regione e dal Servizio Fitosanitario dell'Ersa sulle specie vegetali esotiche nel territorio regionale, con particolare riferimento a quelle invasive.Nella prospettiva di definire uno specifico piano d'azione regionale per il controllo delle specie esotiche invasive, la Regione ha stipulato un accordo di collaborazione con il museo Friulano di Storia Naturale per l'aggiornamento della check-list delle specie vegetali esotiche del Friuli Venezia Giulia che sarà illustrato durante l'incontro così come verrà presentata l'analisi delle principali cause della diffusione di queste specie in regione. Verranno descritte inoltre le linee guida per la futura gestione della flora esotica invasiva presente sul territorio regionale per prevenire l'ingresso di nuove entità e limitare il più possibile la diffusione di quelle già presenti. ARC/LP/ppd