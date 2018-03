Ambiente: collocazione impianti rifiuti coerente con nuova legge

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Trieste, 15 mar - La Giunta regionale ha approvato i criteri localizzativi regionali degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti (Clir) nell'ambito del piano regionale di gestione rifiuti.I criteri previsti dal documento subordinano la localizzazione degli impianti di trattamento dei rifiuti da parte di soggetti pubblici o privati a vincoli e limitazioni di natura fisica, tecnica, ambientale, sociale ed economica che concorrono ad assicurare un impatto ambientale sostenibile, oltre a indicare idonee misure di compensazione e a rispettare le fasce di rispetto imposte dalla normativa.Il documento, che era già stato oggetto di procedura di valutazione ambientale strategica (Vas) è stato adeguato alle osservazioni giunte nel periodo di consultazione pubblica ed ulteriormente aggiornato per adeguarlo alla nuova disciplina organica della gestione dei rifiuti e principi di economia circolare, norma approvata lo scorso ottobre per riformare il settore dei rifiuti.La Regione ha inteso così portare a termine un ingente lavoro pianificatorio fatto in questi anni in materia ambientale, colmando vuoti legislativi e carenze di prevenzione irrisolti da anni.Il piano sarà ora inviato al ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, a cui deve essere comunicata ogni approvazione o revisione dei piani di gestione dei rifiuti, al fine del successivo inoltro degli stessi alla Commissione europea. ARC/SSA/fc