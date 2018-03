Ambiente: approvate linee guida sistema informativo difesa suolo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Udine, 19 mar - La Giunta regionale ha approvato le linee guida per la gestione del Sistema informativo per la difesa del suolo (Sids), così come previsto dalla legge regionale 11 del 2015 in materia di difesa del suolo e di utilizzazione delle acque.Con le linee guida si intende creare uno standard unico per dare uniformità all'inserimento delle informazioni nella piattaforma informatica regionale che ha come obiettivo quello di catalogare e gestire in un'unica banca dati tutte le informazioni relative ai corsi d'acqua, ai dissesti idrogeologici (frane, esondazioni e valanghe) e alle relative opere di difesa.L'applicazione consente l'inserimento delle segnalazioni di nuovi dissesti o di nuove opere da parte dei tecnici regionali e la consultazione dei dati ufficiali da parte di tutti i cittadini nella piattaforma Irdat Fvg (Infrastruttura regionale di dati ambientali e territoriali) accessibile dal sito regionale istituzionale. Il sistema è strutturato per una gestione storica dei dati in modo da avere sempre una collocazione temporale dell'evoluzione dei fenomeni censiti.Il Sids è collocato nella sede della Protezione civile regionale a Palmanova, mentre gli uffici che si occupano dell'implementazione e gestione dei dati sono dislocati in diverse sedi regionali. La gestione unificata dei dati consente di migliorare i processi comunicativi e di condivisione dei dati di competenza delle diverse strutture dell'Amministrazione regionale in materia di difesa del suolo anche in coordinamento con altri soggetti coinvolti.Per rendere le informazioni contenute nel Sids congrue e fruibili al meglio verrà attivato, inoltre, un confronto periodico tra gli utilizzatori del sistema stesso. ARC/LP/fc