Ambiente: adeguamento stazione qualità aria a San Lorenzo in Selva Ts

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Udine, 9 feb - Sono ripresi in questi giorni i lavori di adeguamento della cabina di monitoraggio della qualità dell'aria posta nei pressi della stazione Rfi in San Lorenzo in Selva a Trieste.Durante i lavori - segnala l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (Arpa) - la stazione continuerà ad acquisire i livelli di inquinamento atmosferico, in modo da garantire, nel limite del possibile, la continuità delle rilevazioni. Potranno esserci, invece, delle momentanee interruzioni nella pubblicazione dei dati sul sito internet.Tutti i dati raccolti - assicura Arpa - verranno comunque messi a disposizione dell'utenza non appena verranno ripristinate le funzionalità della stazione.I lavori di adeguamento hanno comportato il posizionamento di un nuovo manufatto a pochi metri di distanza della precedente stazione mobile, garantendo quindi la continuità del monitoraggio della qualità dell'aria, in linea con le disposizioni normative e la sicurezza degli operatori. ARC/Com/ep