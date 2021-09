Ambiente: accordo per interventi compensazione centrale Malborghetto

Udine, 25 set - Raggiunto l'accordo tra Regione, Comune di Malborghetto - Valbruna e Snam Rete Gas spa per la realizzazione di opere di compensazione a fronte del progetto di adeguamento della centrale di compressione che sarà realizzato dalla società di distribuzione.



Lo stabilisce una delibera approvata dalla Giunta regionale, su proposta dell'assessore alla Difesa dell'Ambiente e energia, con cui è stata definita la bozza dell'intesa.



La Snam ha sviluppato un progetto di adeguamento della centrale di compressione di Malborghetto, costruita negli anni '70 e interconnessa ai gasdotti di importazione provenienti dalla Russia ricompresi nella "Rete Nazionale dei gasdotti".



L'intervento prevede la sostituzione di due turbocompressori alimentati a gas, con due ad energia elettrica, una linea elettrica interrata in media tensione della lunghezza di circa 800/900 metri collegata alla Centrale; una linea elettrica aerea, in alta tensione, della lunghezza di circa 400 metri.



Dopo il confronto tra Regione, Comune e azienda, è stato deciso di procedere ad un protocollo d'intesa per la definizione degli interventi di compensazione. Si tratta di opere per 1,2 milioni di euro riguardanti la realizzazione di una centrale idroelettrica, a cui Snam rete Gas si impegna a partecipare attraverso un cofinanziamento; opere, anche parziali, di sistemazione idraulica dell'asta fluviale del fiume Fella, a monte della centrale di Malborghetto d'intesa con il Comune; interventi di messa in sicurezza della viabilità stradale nel territorio comunale e di salvaguardia della sicurezza stradale, compresa la realizzazione di eventuali rotatorie stradali; opere di efficientamento energetico, restauro e manutenzione di edifici di proprietà comunale.



A questo si aggiunge l'impegno della Regione a reperire anche risorse proprie per la realizzazione di ulteriori interventi di sistemazione idraulica dell'asta fluviale del fiume Fella, a monte della Centrale di Malborghetto-Valbruna. ARC/SSA/al





