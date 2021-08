Alpini: Roberti, grazie per vostri preziosi campi scuola per i giovani

L'assessore ha partecipato al 58mo raduno sul Monte Prat Forgaria nel Friuli, 1 ago - "Tra le tante attività che i gruppi degli Alpini svolgono trovo quella dei Campi scuola Eagles particolarmente significativa perché è rivolta ai giovani e dà la possibilità di trasmettere quei valori di cui le nuove generazioni hanno particolarmente bisogno. Nessuno meglio degli Alpini sa mettere a disposizione il patrimonio importante di solidarietà, fratellanza, mutuo soccorso. Ho avuto il piacere di chiudere l'ultima volta il campo in Val Saisera nel 2019, poi la pandemia non ha permesso altre occasioni: spero di tornare presto qui". Lo ha affermato l'assessore regionale alle Autonomie locali Pierpaolo Roberti, partecipando al 58mo raduno degli Alpini a Monte Prat, contestualmente all'inaugurazione dell'area comunale sportivo-ricreativa di Forgaria nel Friuli, per la quale l'esponente della Giunta ha ringraziato l'opera "sempre inesauribile del volontariato delle Penne nere". L'assessore ha lodato l'organizzazione delle Sezioni Ana per il progetto che è rivolto ai ragazzi di età compresa fra i 13 e i 16 anni: attraverso un percorso di apprendimento teorico, pratico e ludico, che comprende il contatto con la natura, vengono trasmessi i valori del senso del dovere, lo spirito di squadra, la responsabilità nei confronti della comunità, trasmettendo la cultura della protezione civile tra le nuove generazioni. ARC/EP

