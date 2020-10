Alpini: Callari, Regione sempre vicina a Penne Nere, preziose alleate

L'assessore è intervenuto a Monfalcone per 90° del Gruppo alpini Udine, 18 ott - "La Regione ritiene importante essere presente e tributare il ringraziamento per quanto le Penne Nere hanno fatto e continuano a fare per il Friuli Venezia Giulia e per il Paese. L'amministrazione regionale è riconoscente per l'opera di volontariato che gli Alpini hanno prestato, ben prima della costituzione anche della Protezione civile, e che hanno continuato sempre a tenere viva nelle nostre comunità, con spirito di abnegazione e senso del dovere. La Regione è quindi vicina anche oggi, in occasione di questa ricorrenza che vede protagonisti gli Alpini di Monfalcone, ed è sempre pronta a sostenere ogni evento li coinvolga". Lo ha sottolineato l'assessore regionale al Patrimonio, Demanio, Servizi generali e Sistemi informativi, Sebastiano Callari, in occasione della cerimonia per il 90mo anniversario di fondazione del Gruppo Alpini "Ten. Col. Amelio Cuzzi" che si è svolta oggi a Monfalcone. Dopo il ritrovo presso il monumento ai Caduti di via Fratelli Rosselli e l'alza bandiera, le autorità civili e militari hanno reso gli onori ai Caduti al monumento nei pressi del duomo. Al ringraziamento dell'esponente della Giunta Fedriga si è aggiunto quello del sindaco Anna Maria Cisint, che ha ricordato l'adunata, con la quale è stato celebrato il centenario dell'appartenenza della città di Monfalcone all'Italia nel 2018, e ha confermato la disponibilità dell'Amministrazione comunale nel rinnovo della convenzione per la sede che ospita il gruppo. ARC/EP © RIPRODUZIONE RISERVATA