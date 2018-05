Alluvioni: a giugno esercitazione internazionale in Fvg e Veneto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Trieste, 10 mag - Il Sistema integrato regionale di Protezione civile del Friuli Venezia Giulia sarà impegnato già a partire dal 4 giugno nell'esercitazione internazionale sul rischio idraulico che simulerà, nell'ambito del progetto europeo Neiflex - North Eastern Italy Flood Exercise, l'intervento di squadre nazionali e internazionali sia in Veneto che in Friuli Venezia Giulia.La Protezione civile regionale rende noto che dal 7 al 9 giugno si terranno le attività esercitative nei luoghi della confluenza dei bacini dei fiumi Livenza e Tagliamento, mentre nei giorni precedenti l'esercitazione testerà l'attivazione dei livelli del coordinamento locale in caso di alluvione.L'esercitazione, cofinanziata dalla Commissione europea, vede il Dipartimento nazionale, in collaborazione con le Regioni Veneto e Friuli Venezia Giulia, come coordinatore di un consorzio composto da Austria, Francia, Montenegro, Serbia, Slovenia, a cui si unisce anche la partecipazione della Federazione Russa.Il tema del progetto è legato alla gestione del rischio idraulico e prevede la realizzazione di un contesto esercitativo con dispiegamento reale di uomini e mezzi, nonchè l'organizzazione di un'edizione straordinaria della campagna di comunicazione sulle buone pratiche di protezione civile "Io non rischio" prevista per sabato 9 giugno nelle piazze di San Michele al Tagliamento, Latisana e Pordenone. ARC/Com/ep