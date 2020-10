Trieste, 10 ott - "La Regione crede molto nel marchio 'Io sono Friuli Venezia Giulia' per la promozione delle eccellenze agroalimentari locali. Si tratta infatti di un strumento che basa la propria forza sulla semplicità e sfrutta elementi grafici di grande immediatezza, come il nome della regione per esteso e il Tricolore, per fare capire ai consumatori, in particolare all'estero, che i prodotti sui quali è riportato non solo sono al 100 per cento italiani ma hanno una precisa origine geografica: il Friuli Venezia Giulia".



Lo ha confermato oggi a Trieste il governatore Massimiliano Fedriga durante la presentazione del marchio 'Io sono Friuli Venezia Giulia' avvenuta nello stand di PromoturismoFVG all'interno del villaggio Barcolana.



Il marchio, realizzato dalla Regione e dall'agenzia Agrifood Fvg, è stato sviluppato per valorizzare le imprese e le produzioni del territorio e informare i consumatori in modo trasparente sull'origine dei prodotti che acquistano.



"Attraverso questo strumento la Regione intende cambiare rotta rispetto ad esperienze del passato - ha detto Fedriga - nell'ambito delle quali erano stati sviluppati elementi promozionali estremamente complessi che non risultavano di facile comprensione per i consumatori e di conseguenza non hanno avuto successo".



Il governatore ha spiegato che "la Regione punta a estendere questo marchio dall'agroalimentare a tutti i settori produttivi, a partire dal turismo per arrivare fino alla cultura. In questo modo riusciremo a promuovere in maniera più forte e organica la nostra terra e i suoi prodotti, senza tralasciare l'orgoglio di far parte del Friuli Venezia Giulia che emerge in maniera chiara dal claim". ARC/MA/gg



