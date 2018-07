Agroalimentare: Zannier, rinnovata sinergia con Udinese Calcio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sankt Veit an der Glan (Aut), 28 lug - "La Giunta Fedriga ha deciso di confermare la positiva partnership instaurata dalla Regione con l'Udinese calcio, a vantaggio della promozione dei prodotti del marchio Aqua e dei vini del Friuli Venezia Giulia".È quanto ha dichiarato l'assessore regionale alle Risorse agroalimentari, Stefano Zannier, in visita alla squadra friulana nel ritiro austriaco di Sankt Veit an der Glan dove ha incontrato il direttore generale, Franco Collavino, lo staff dirigenziale, l'allenatore Julio Velazquez e i giocatori.Zannier, omaggiato della maglia ufficiale dell'Udinese, ha così evidenziato le sinergie che devono rapiodamente decollare tra Ersa e Promoturismo Fvg per una concreta ed efficace promozione dell'intero comparto agroalimentare regionale, considerato vero e proprio fiore all'occhiello e sicuro traino turistico del territorio.L'assessore ha quindi sostenuto che la stessa collaborazione con l'Udinese e con le squadre di basket regionali militanti nelle due massime serie rientra nell'ottica promozionale definita nei giorni scorsi dal Consiglio regionale e, ha ricordato, volta a sostenere il marketing agroalimentare di pari passo con quello territoriale.Nello specifico, durante la stagione sportiva 2018-19 dell'Udinese, è prevista una serie di iniziative che pongano in luce la bontà del marchio di qualità Aqua, puntando alla sua valorizzazione con interviste a bordo campo subito prima l'inizio di alcuni incontri, un convegno domenicale prima di una partita all'Auditorium della Dacia Arena e una serie di presenze su social, tv e pubblicazioni dell'Udinese.Per quanto concerne la promozione dei vini regionali, oltre a essere presenti sui pannelli promozionali di tutte le partite giocate in casa, con lo slogan "A tavola vinci con i vini del Friuli Venezia Giulia", sfruttando anche le riprese televisive nazionali e internazionali, è prevista la presenza di una delegazione dell'Udinese al Vinitaly 2019, fiera che sarà curata da Ersa in collaborazione con Promoturismo Fvg."Portateci in alto - ha affermato Zannier, rivolgendosi all'intero entourage bianconero - così da poter organizzare a fine stagione un brindisi di festeggiamento, ovviamente e rigorosamente con i nostri migliori vini spumantizzati e, tra essi, inutile dirlo, in primis, la Ribolla Gialla che tanto ci fa onore e si fa apprezzare nel mondo". ARC/CM/Red