Agroalimentare: Pordenone Art and Food valorizza attrattive territorio

Pordenone, 26 ago - Valorizzare le attrattive del territorio attraverso un evento che per tre giorni attirerà i curiosi del gusto con la proposta di prodotti e lavorazioni agroalimentari locali. È l'obiettivo di Art and Food, in programma a Pordenone dal primo al 3 ottobre, la manifestazione che intende essere un'anteprima di ciò che il capoluogo della Destra Tagliamento, assieme all'area dell'ex provincia, sa proporre a un pubblico attento all'enogastronomia di qualità.



Un pubblico, è stato detto alla presentazione nella loggia del palazzo municipale della città del Noncello alla presenza dell'assessore regionale alle Risorse agroalimentari e forestali, che stando a un recente sondaggio rivolge per il 60 per cento la sua attenzione al Friuli Venezia Giulia perché vi è richiamato dalle eccellenze agroalimentari ed enogastronomiche. Si tratta dunque di un segmento del mondo rurale e dell'economia regionale che deve essere valorizzatom dato che per ottenere risultati efficaci occorre favorire i processi di filiera e di messa in rete delle attrattive locali con quelle delle città, come Pordenone.



Un'offerta articolata e completa, è stato specificato, può consentire di fidelizzare anche i turisti del palato che, inizialmente incuriositi dalle novità e ricchezze dell'area, possono trovare sul posto altre occasioni per appagare il desiderio di esplorare e conoscere il territorio e le forme di cultura caratterizzanti ciascuna comunità locale. I visitatori potranno così entrare in contatto con una forma di cultura radicata, sviluppatasi e valorizzata anche attorno a prodotti che nel tempo sono divenuti identificativi dell'area attraverso un percorso volto alla qualità, il quale spesso ha consentito di arrivare all'eccellenza. La scommessa da vincere da parte del mondo rurale e di quello artigianale e produttivo dev'essere quella di saper fare sistema. Occorre però, per quanto riguarda la realtà locale, che si affermi la consapevolezza delle potenzialità dell'intera area del pordenonese. Se il territorio dell'ex provincia e la città di Pordenone sono conosciute a livello internazionale e mediatico per i traguardi e i successi raggiunti dal settore industriale e delle piccole e medie imprese, occorre si affermi la consapevolezza delle ulteriori possibilità di valorizzazione dell'area che possono derivare da una promozione coesa e integrata dell'intero sistema economico, culturale e sociale della città e del suo territorio.



Pordenone Art and Food, organizzato dal Comune di Pordenone, nel centro storico, a Palazzo Montereale Mantica e al Ridotto del Teatro Verdi, proporrà approfondimenti e degustazioni sui prodotti dell'arte casearia del pordenonese e sulla cultura del territorio legata alla vitivinicoltura e ad altri settori del mondo agricolo e agroalimentare. ARC/CM/ma





