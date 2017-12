Agroalimentare: Bolzonello, Formandi abbina bene cibo e vino Fvg

Trieste, 27 novembre - Da giovedì 30 novembre a domenica 3 dicembre Sutrio (Ud) ospiterà "Formandi, sapori e formaggi di montagna", evento organizzato da Friulmont e cofinanziato dalla Regione dedicato alla valorizzazione del formaggio di malga e di altri prodotti agroalimentari in abbinamento con i migliori vini del Friuli Venezia Giulia e della vicina Slovenia.



"Nell'unicità di questo evento - ha commentato il vicepresidente della Regione, Sergio Bolzonello, intervenendo alla presentazione svoltasi a Trieste - si racchiudono dati culturali legati al valore del prodotto e al valore della montagna come grande risorsa e riserva naturale. Questi valori vengono coniugati e abbinati a un progetto importante che può contribuire alla promozione del turismo enogastronomico di tutta la regione. L'aspetto innovativo di questa iniziativa - ha evidenziato - è l'aver abbinato prodotto-territorio e sviluppo economico in un'unica proposta".



La grande novità di Formandi, infatti, consiste nel coniugare i diversi aspetti legati alla cultura dei sapori e alla tradizione dei prodotti di montagna proponendo tre appuntamenti: uno formativo che si traduce in un master, uno dedicato alla valorizzazione dei prodotti con la prima asta dei formaggi della regione e il terzo un evento pubblico di degustazione.



L'evento, presentato oggi a Trieste, nel suo complesso diventa un suggestivo percorso tra territorio e prodotto che trasforma l'abbinamento cibo-vino in una chiave di accesso preferenziale alla comprensione delle culture e alla valorizzazione dei prodotti dell'alpeggio, dei territori montani e della zona collinare, e attribuisce i giusti riconoscimenti alle numerose malghe tuttora presenti sul territorio locale e a vigneti e cantine.



