Agricoltura: Zannier, esteso al 2021 il bando per giovani imprenditori

Udine, 3 gen - Anche per il 2021 sarà possibile accedere albando a sostegno dei giovani imprenditori agricoli.

Lo ha deciso la giunta del Friuli Venezia Giulia, su propostadell'assessore alle Risorse agroalimentari, Stefano Zannier, cheha approvato il bando per l'accesso individuale al tipo diintervento 6.1.1 'Avviamento di imprese per giovani agricoltori'incluso nel Psr 2014-2020, che viene esteso anche all'annoprossimo.

"In agricoltura è necessario garantire il ricambio generazionale- ha commentato Zannier - con l'obiettivo di aumentare laredditività e la competitività del settore agricolo; per questola Regione punta sui giovani imprenditori agricoli, che possonoapportare nuove qualifiche e competenze a un settore in forteevoluzione, anche tecnologica".

Per l'insediamento dei giovani in agricoltura sono statistanziati oltre 800mila euro che saranno erogati in forma dipremio a supporto della fase d'avvio delle nuove imprese, afronte di un piano di sviluppo aziendale.

I beneficiari sono giovani agricoltori di età compresa tra 18anni, compiuti, e 41 anni, non ancora compiuti, alla data dipresentazione della domanda. È necessario inoltre possedereadeguate qualifiche e competenze professionali e insediarsi perla prima volta in una azienda agricola in qualità di capodell'azienda. La domanda deve essere corredata dalladocumentazione richiesta, comprensiva del piano di sviluppoaziendale e va presentata entro il 30 giugno 2021 sul portale delsistema informativo agricolo nazionale (sian - www.sian.it)seguendo le indicazioni presenti sul sito della Regione.

L'entità del premio è calcolata sulla base di diversi criteri,tra cui la localizzazione della superficie agricola utilizzata(Sau) prevalente dell'azienda, la certificazione dei prodotticome biologici, Doc, Docg, Dop, Igp, Igt o Aqua, o la produzionedelle materie prime necessarie alla loro realizzazione, ilcontributo va da un minimo di 20mila euro fino ad un massimo di40mila euro, anche cumulabili tra loro a seconda dei criteririconosciuti. Inoltre, nel caso di insediamento nella stessaazienda di più giovani agricoltori, il premio calcolato èconcesso a ognuno di loro.ARC/SSA/ep

